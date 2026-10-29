Erste Schätzungen: Rakuten legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rakuten wird sich voraussichtlich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,398 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rakuten noch -12,400 JPY je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 680,32 Milliarden JPY – ein Plus von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rakuten 628,56 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -6,215 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -82,240 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 2.764,40 Milliarden JPY, gegenüber 2.496,58 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net