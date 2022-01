Erste Schätzungen: Rakuten legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rakuten präsentiert in der voraussichtlich am 14.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -32,700 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -31,430 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,19 Prozent auf 441,03 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 415,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -98,983 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -84,000 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 1.654,34 Milliarden JPY, gegenüber 1.455,54 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at