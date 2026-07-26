Erste Schätzungen: Rakuten legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Rakuten lässt sich voraussichtlich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Rakuten die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,058 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 63,75 Prozent erhöht. Damals waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Rakuten in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,28 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 4,11 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,066 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,550 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 17,26 Milliarden USD, gegenüber 16,69 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at