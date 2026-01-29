Erste Schätzungen: Rakuten stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Rakuten lädt voraussichtlich am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,038 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 7,11 Prozent auf 4,03 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,406 USD, gegenüber -0,500 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 15,75 Milliarden USD im Vergleich zu 15,04 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

