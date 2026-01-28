Erste Schätzungen: Rakuten vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Rakuten wird voraussichtlich am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -5,910 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 5,35 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -5,610 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,99 Prozent auf 628,59 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 661,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -63,218 JPY aus, während im Fiskalvorjahr -75,610 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2.455,07 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2.279,23 Milliarden JPY.

