Erste Schätzungen: Ralliant stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ralliant präsentiert voraussichtlich am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,490 USD. Dies würde einer Verringerung von 14,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ralliant 0,570 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Ralliant in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,98 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 515,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 481,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,35 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -10,840 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,17 Milliarden USD, gegenüber 2,07 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at