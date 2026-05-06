Erste Schätzungen: Ralph Lauren A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ralph Lauren A lädt voraussichtlich am 21.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,03 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 8,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,84 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,30 USD im Vergleich zu 11,61 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 7,98 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 7,08 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at