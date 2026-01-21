Erste Schätzungen: Ralph Lauren A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ralph Lauren A veröffentlicht voraussichtlich am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,78 USD je Aktie gegenüber 4,66 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Ralph Lauren A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,56 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 2,31 Milliarden USD im Vergleich zu 2,14 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,49 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,61 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 7,79 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,08 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at