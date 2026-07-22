Ralph Lauren a Aktie

Ralph Lauren a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JD3A / ISIN: US7512121010

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ralph Lauren A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ralph Lauren A wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,26 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 8,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,86 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,37 USD, gegenüber 15,11 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 8,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,11 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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