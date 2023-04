Erste Schätzungen: Rambus gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rambus wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 01.05.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,420 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,206 USD je Aktie vermeldet.

Rambus soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 146,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,77 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,19 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 597,4 Millionen USD, gegenüber 571,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at