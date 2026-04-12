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WKN: 906870 / ISIN: US7509171069

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12.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Rambus zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rambus veröffentlicht voraussichtlich am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rambus im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,641 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,560 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Rambus nach den Prognosen von 8 Analysten 179,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 166,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,96 USD je Aktie, gegenüber 2,11 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 806,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 707,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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