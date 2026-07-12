Erste Schätzungen: Rambus zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Rambus wird voraussichtlich am 27.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,716 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rambus noch 0,530 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 15,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 199,3 Millionen USD gegenüber 172,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,98 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,11 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 821,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 707,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at