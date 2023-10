Erste Schätzungen: Ramco-Gershenson Properties Trust Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ramco-Gershenson Properties Trust Registered präsentiert in der voraussichtlich am 02.11.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2023 endete.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,019 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Ramco-Gershenson Properties Trust Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,054 USD, gegenüber 0,890 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 198,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 208,9 Millionen USD generiert worden waren.

