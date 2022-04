Erste Schätzungen: Rana Gruber AS Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rana Gruber AS Registered gibt voraussichtlich am 12.05.2022 die Zahlen für das am 31.03.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 2,45 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Rana Gruber AS Registered einen Gewinn von 3,91 NOK je Aktie eingefahren.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 19,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 529,1 Millionen NOK. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 426,3 Millionen NOK aus.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 13,47 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 13,83 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,62 Milliarden NOK, gegenüber 1,64 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at