Erste Schätzungen: Rana Gruber AS Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rana Gruber AS Registered stellt voraussichtlich am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,47 NOK. Das entspräche einem Zuwachs von 48,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,66 NOK erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 12,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 438,4 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 388,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,13 NOK, gegenüber 10,00 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,61 Milliarden NOK im Vergleich zu 1,66 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at