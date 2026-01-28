Rana Gruber AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QPU1 / ISIN: NO0010907389
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rana Gruber AS Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Rana Gruber AS Registered gibt voraussichtlich am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,84 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,54 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 451,3 Millionen NOK – ein Plus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rana Gruber AS Registered 443,2 Millionen NOK erwirtschaften konnte.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,24 NOK, gegenüber 10,00 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,58 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,66 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
