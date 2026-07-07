Erste Schätzungen: Randstad informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Randstad wird voraussichtlich am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,353 USD. Dies würde einem Zuwachs von 135,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Randstad 0,150 USD je Aktie vermeldete.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 6,60 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 0,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD im Vergleich zu 0,940 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 26,67 Milliarden USD, gegenüber 26,04 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at