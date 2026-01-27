Randstad Aktie
Erste Schätzungen: Randstad legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Randstad wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,688 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Randstad -0,860 EUR je Aktie verloren.
Randstad soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,85 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,08 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,41 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 0,650 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 23,13 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 24,12 Milliarden EUR waren.
