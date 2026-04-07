Erste Schätzungen: Randstad legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Randstad wird sich voraussichtlich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,278 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Randstad 0,230 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,25 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,95 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,55 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,940 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,14 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 26,04 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at