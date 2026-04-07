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WKN: 879309 / ISIN: NL0000379121

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07.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Randstad mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Randstad äußert sich voraussichtlich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,480 EUR je Aktie gegenüber 0,440 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 5,40 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Minus von 4,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,66 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,65 EUR, gegenüber 1,66 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 23,16 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,08 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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