Randstad Aktie
WKN: 879309 / ISIN: NL0000379121
|
07.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Randstad mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Randstad äußert sich voraussichtlich am 22.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,480 EUR je Aktie gegenüber 0,440 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 5,40 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Minus von 4,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,66 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,65 EUR, gegenüber 1,66 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 23,16 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,08 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Randstad Holding N.V.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Randstad mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Randstad gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Randstad legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Randstad stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: Randstad veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Randstad Holding N.V.
Aktien in diesem Artikel
|Randstad Holding N.V.
|22,57
|0,53%