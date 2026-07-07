Erste Schätzungen: Randstad vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Randstad wird sich voraussichtlich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,618 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,260 EUR erwirtschaftet worden.

Randstad soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,81 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,79 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,57 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,66 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 23,14 Milliarden EUR, gegenüber 23,08 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at