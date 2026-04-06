Range Resources Aktie
WKN: 867939 / ISIN: US75281A1097
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06.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Range Resources stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Range Resources wird voraussichtlich am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
23 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD gegenüber 0,400 USD im Vorjahresquartal.
16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 849,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 893,2 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,94 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,74 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,38 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,99 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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