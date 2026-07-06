Range Resources Aktie

Range Resources für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867939 / ISIN: US75281A1097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Range Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Range Resources lädt voraussichtlich am 21.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 22 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,712 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Range Resources noch 0,990 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Range Resources 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 757,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Range Resources 701,5 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,74 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,55 Milliarden USD, gegenüber 2,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Range Resources Corp.

mehr Nachrichten