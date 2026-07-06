Erste Schätzungen: Range Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Range Resources lädt voraussichtlich am 21.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 22 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,712 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Range Resources noch 0,990 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Range Resources 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 757,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Range Resources 701,5 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,74 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,55 Milliarden USD, gegenüber 2,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at