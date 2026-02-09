Range Resources Aktie

Range Resources für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867939 / ISIN: US75281A1097

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Range Resources zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Range Resources stellt voraussichtlich am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 23 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,728 USD. Dies würde einem Zuwachs von 86,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Range Resources 0,390 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 754,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 10,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Range Resources einen Umsatz von 680,1 Millionen USD eingefahren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD, gegenüber 1,09 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 3,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,36 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Range Resources Corp. 30,79 1,32% Range Resources Corp.

