Range Resources Aktie
WKN: 867939 / ISIN: US75281A1097
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Range Resources zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Range Resources stellt voraussichtlich am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 23 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,728 USD. Dies würde einem Zuwachs von 86,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Range Resources 0,390 USD je Aktie vermeldete.
In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 754,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 10,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Range Resources einen Umsatz von 680,1 Millionen USD eingefahren.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD, gegenüber 1,09 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 3,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,36 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Range Resources Corp.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Range Resources zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Range Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Range Resources stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Range Resources Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Range Resources Corp.
|30,79
|1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.