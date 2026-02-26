Rapid Micro Biosystem a Aktie
WKN DE: A3CU1L / ISIN: US75340L1044
|
26.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Rapid Micro Biosystems A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Rapid Micro Biosystems A wird voraussichtlich am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,227 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,18 Prozent verringert. Damals waren -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Rapid Micro Biosystems A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 11,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,007 USD, gegenüber -1,080 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 33,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 28,1 Millionen USD generiert wurden.
