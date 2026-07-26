Erste Schätzungen: Rapid7 präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Rapid7 präsentiert voraussichtlich am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 23 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,346 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

21 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 208,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 214,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 23 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,56 USD je Aktie, gegenüber 0,360 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 22 Analysten durchschnittlich auf 838,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 859,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at