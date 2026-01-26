Erste Schätzungen: Rapid7 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rapid7 gibt voraussichtlich am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rapid7 im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,410 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,030 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Rapid7 nach den Prognosen von 21 Analysten im Schnitt 215,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 216,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,05 USD je Aktie, gegenüber 0,410 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 857,3 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 844,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

