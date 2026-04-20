Rapid7 Aktie

Rapid7 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14WK1 / ISIN: US7534221046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Rapid7 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rapid7 wird voraussichtlich am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 24 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,303 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rapid7 noch 0,030 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 207,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 210,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,55 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,360 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 838,8 Millionen USD, gegenüber 859,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rapid7 Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Rapid7 Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rapid7 Inc 4,73 -1,64% Rapid7 Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün
Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen