Erste Schätzungen: Rapid7 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Rapid7 wird voraussichtlich am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 24 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,303 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rapid7 noch 0,030 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 207,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 1,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 210,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 24 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,55 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,360 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 838,8 Millionen USD, gegenüber 859,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at