Erste Schätzungen: Rapid7 vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Rapid7 präsentiert in der voraussichtlich am 08.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,180 USD gegenüber -0,160 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 16 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 179,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 18,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Rapid7 einen Umsatz von 151,6 Millionen USD eingefahren.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,176 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,050 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 18 Analysten auf durchschnittlich 680,2 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 535,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at