Ratos AB Aktie

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WKN: 576201 / ISIN: SE0000191090

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19.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ratos (A) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ratos (A) wird voraussichtlich am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,494 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ratos (A) 0,760 SEK je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 40,52 Prozent auf 4,48 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,54 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,45 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -2,050 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,10 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 18,83 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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