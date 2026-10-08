Ratos AB Aktie

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WKN: 576201 / ISIN: SE0000191090

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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Ratos (A) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ratos (A) präsentiert voraussichtlich am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,578 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 52,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,21 SEK erwirtschaftet wurden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,23 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,17 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,21 SEK, gegenüber -2,050 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 19,19 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,83 Milliarden SEK generiert wurden.

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