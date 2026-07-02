Ratos AB Aktie
WKN: 576201 / ISIN: SE0000191090
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ratos (A) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ratos (A) stellt voraussichtlich am 17.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ratos (A) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,90 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,27 SEK je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,62 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,59 Milliarden SEK umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,64 SEK im Vergleich zu -2,050 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 19,01 Milliarden SEK, gegenüber 18,83 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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