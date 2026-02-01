Erste Schätzungen: Ratos (A) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ratos (A) lädt voraussichtlich am 16.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,330 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,710 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 4,42 Milliarden SEK gegenüber 7,73 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 42,79 Prozent.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,73 SEK, gegenüber 0,760 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 20,70 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 32,13 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at