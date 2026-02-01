Ratos AB Aktie
WKN: 576201 / ISIN: SE0000191090
|
01.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Ratos (A) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ratos (A) lädt voraussichtlich am 16.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,330 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,710 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 4,42 Milliarden SEK gegenüber 7,73 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 42,79 Prozent.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,73 SEK, gegenüber 0,760 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 20,70 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 32,13 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ratos AB (A)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Ratos (A) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Ausblick: Ratos (A) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.10.25
|Erste Schätzungen: Ratos (A) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Ratos AB (A)
Aktien in diesem Artikel
|Ratos AB (A)
|38,40
|-2,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.