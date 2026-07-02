Erste Schätzungen: Ratos (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ratos (B) lädt voraussichtlich am 17.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,90 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ratos (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 SEK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Ratos (B) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,62 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,59 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 0,44 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,64 SEK, gegenüber -2,050 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 19,01 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,83 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at