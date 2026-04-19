Erste Schätzungen: Ratos (B) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ratos (B) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,494 SEK. Dies würde einer Verringerung von 35,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Ratos (B) 0,760 SEK je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,48 Milliarden SEK aus – eine Minderung von 40,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Ratos (B) einen Umsatz von 7,54 Milliarden SEK eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,45 SEK im Vergleich zu -2,050 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 19,10 Milliarden SEK, gegenüber 18,83 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at