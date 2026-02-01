Erste Schätzungen: Ratos (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ratos (B) stellt voraussichtlich am 16.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,330 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,710 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 42,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,73 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,42 Milliarden SEK aus.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,73 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,760 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 20,70 Milliarden SEK, gegenüber 32,13 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at