Ratos AB Aktie
WKN: 882286 / ISIN: SE0000111940
|
01.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Ratos (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ratos (B) stellt voraussichtlich am 16.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,330 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,710 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 42,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,73 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,42 Milliarden SEK aus.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,73 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,760 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 20,70 Milliarden SEK, gegenüber 32,13 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ratos AB (B)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Ratos (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.25
|Ausblick: Ratos (B) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.10.25
|Erste Schätzungen: Ratos (B) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Ratos AB (B)
Aktien in diesem Artikel
|Ratos AB (B)
|3,59
|-1,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.