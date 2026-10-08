Erste Schätzungen: Ratos (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ratos (B) veröffentlicht voraussichtlich am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,578 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ratos (B) noch 1,21 SEK je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,23 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,17 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,21 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,050 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 19,19 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 18,83 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at