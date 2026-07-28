Erste Schätzungen: Raute informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Raute wird sich voraussichtlich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,200 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,190 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Raute mit einem Umsatz von insgesamt 31,3 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 28,51 Prozent verringert.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 1,17 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,12 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 129,0 Millionen EUR, gegenüber 175,6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at