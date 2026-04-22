Raute Aktie
WKN: 905716 / ISIN: FI0009004741
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Raute legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Raute wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,296 EUR gegenüber 0,690 EUR im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 35,6 Millionen EUR aus – eine Minderung von 31,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Raute einen Umsatz von 51,9 Millionen EUR eingefahren.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie, gegenüber 2,12 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 152,3 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 175,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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