Erste Schätzungen: Raute legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Raute wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,296 EUR gegenüber 0,690 EUR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 35,6 Millionen EUR aus – eine Minderung von 31,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Raute einen Umsatz von 51,9 Millionen EUR eingefahren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie, gegenüber 2,12 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 152,3 Millionen EUR fest. Im Vorjahr waren noch 175,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at