Erste Schätzungen: Raymond James Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Raymond James Financial gibt voraussichtlich am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,83 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 1,05 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,86 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,37 Prozent auf 3,81 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 12,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,30 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15,56 Milliarden USD, gegenüber 15,90 Milliarden USD im Vorjahr.

