Erste Schätzungen: Raymond James Financial legt Quartalsergebnis vor

Raymond James Financial äußert sich voraussichtlich am 27.07.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,69 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Raymond James Financial 1,83 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Raymond James Financial 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,66 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Raymond James Financial 2,47 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,45 USD, gegenüber 7,05 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 10,91 Milliarden USD im Vergleich zu 9,76 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at