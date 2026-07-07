Erste Schätzungen: Raymond James Financial präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Raymond James Financial wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,91 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Raymond James Financial mit einem Umsatz von insgesamt 3,87 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,71 Prozent verringert.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,87 USD, gegenüber 10,30 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 15,59 Milliarden USD im Vergleich zu 15,90 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at