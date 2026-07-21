Rayonier Aktie

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WKN: 889684 / ISIN: US7549071030

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Rayonier mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rayonier wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Rayonier im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,105 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,63 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 264,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 388,3 Millionen USD gegenüber 106,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,451 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,50 Milliarden USD, gegenüber 484,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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