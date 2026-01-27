Erste Schätzungen: Rayonier stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Rayonier äußert sich voraussichtlich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,117 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rayonier 2,15 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 109,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 84,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 726,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,478 USD je Aktie, gegenüber 2,39 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 477,2 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at