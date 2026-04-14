Erste Schätzungen: RaySearch Laboratories (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

RaySearch Laboratories (B) stellt voraussichtlich am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,48 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte RaySearch Laboratories (B) 1,66 SEK je Aktie eingenommen.

RaySearch Laboratories (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 315,5 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 331,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,11 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 6,65 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,45 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,34 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at