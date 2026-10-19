RaySearch Laboratories AB Aktie
WKN: 905265 / ISIN: SE0000135485
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: RaySearch Laboratories (B) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
RaySearch Laboratories (B) wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,40 SEK aus. Im letzten Jahr hatte RaySearch Laboratories (B) einen Gewinn von 2,09 SEK je Aktie eingefahren.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 14,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 332,3 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 379,3 Millionen SEK aus.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 6,88 SEK, gegenüber 6,64 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,37 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,34 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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