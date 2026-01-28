Erste Schätzungen: RaySearch Laboratories (B) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

RaySearch Laboratories (B) gibt voraussichtlich am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,62 SEK. Dies würde einer Verringerung von 7,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem RaySearch Laboratories (B) 1,75 SEK je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 340,5 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 5,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte RaySearch Laboratories (B) einen Umsatz von 322,7 Millionen SEK eingefahren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,08 SEK je Aktie, gegenüber 5,94 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 1,31 Milliarden SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,19 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at