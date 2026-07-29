Erste Schätzungen: RaySearch Laboratories (B) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

RaySearch Laboratories (B) wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,85 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte RaySearch Laboratories (B) ein EPS von 0,900 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll RaySearch Laboratories (B) 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 299,3 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte RaySearch Laboratories (B) 304,9 Millionen SEK umsetzen können.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,86 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,64 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,42 Milliarden SEK, gegenüber 1,34 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at