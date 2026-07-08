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WKN DE: A2PZ0R / ISIN: US75513E1010

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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Raytheon Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Raytheon Technologies stellt voraussichtlich am 23.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,66 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,07 Prozent erhöht. Damals waren 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Raytheon Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 22,88 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 17 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,02 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 21 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,95 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,96 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 94,19 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 88,60 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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