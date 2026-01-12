Erste Schätzungen: Raytheon Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Raytheon Technologies äußert sich voraussichtlich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

19 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,47 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 33,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,10 USD erwirtschaftet wurden.

Raytheon Technologies soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,63 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 18 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,19 USD, gegenüber 3,55 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten auf durchschnittlich 86,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 80,74 Milliarden USD generiert wurden.

